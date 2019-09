Facebook

Der Fackelzug in wien © APA/EXPA/MICHAEL GRUBER

Es war ein seltsames Geplänkel, das sich am Sonntag im ORF zwischen dem neuen FPÖ-Chef Norbert Hofer und Kollegin Isabel Daniel von „Österreich“ entspann. Sie wollte beharrlich wissen, wie Hofer auf die Teilnahme von Ursula Stenzel an einer von Identitären organisierten Demonstration zur Erinnerung an die Befreiung Wiens von den Türken reagieren werde. Schließlich habe er einmal festgelegt, dass sich Freiheitliche von dieser rechtsextremen Gruppierung fernhalten sollten. Als gar nichts mehr zu helfen schien gegen die hartnäckigen Fragen, griff Hofer zum Untergriff. Oe24.at, der Sender, der wie „Österreich“ auch Wolfgang Fellner gehört, sei schließlich der einzige Kanal gewesen, der den Identitären-Chef zum Gespräch geladen habe.