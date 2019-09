Facebook

Hunderte Forstarbeiter aus dem Ausland sind derzeit in Kärnten im Einsatz. Sie sind günstiger als heimische Fachkräfte und doch verdienen sie mehr als in ihrer Heimat. Donnerstagabend sind zwei von ihnen tragisch verunglückt. Die Ursache wird noch untersucht. Fest steht schon jetzt, dass sie an einem der gefährlichsten Arbeitsplätze Kärntens ums Leben gekommen sind.