Geschätzte Leserin, geschätzter Leser!

Wann ist ein Kunstprojekt ein Erfolg? Wenn es umgesetzt wird. Das gilt jedenfalls für "For Forest", den Wald im Klagenfurter Stadion. Heute findet die Eröffnung statt, gestern Abend beim Preview Dinner ließ Initiator Klaus Littmann die Entstehungsgeschichte Revue passieren und seit der Presse-Präsentation am Donnerstag geht das Bild vom Wald im Stadion um die Welt, so wie Littmann gehofft und es sich gewünscht hatte. Denn das Bild ist spektakulär und der Blick auf und in den ins Stadion gepflanzten Mischwald erzeugt den "Wow"-Effekt, der einen Staunen macht.



Das riesige, für die kleine Landeshauptstadt zu überdimensionierte Stadion, für drei Spiele der Fußball-Europameisterschaft 2008 gebaut, erhält mit den auf seinen Rasen gepflanzten 299 Bäumen eine andere Silhouette und eine harmonischere Proportion, geben doch die 15 bis 20 Meter hohen Bäume den steil aufsteigenden Tribünen einen sanften Mittelpunkt. Gestern Abend goss es in Strömen, der von den Scheinwerfern ins gleißende Licht getauchte Wald ließ die mehreren hundert Gäste beeindruckt auf den Rängen verharren.



Der Schweizer Klaus Littmann hat mit "For Forest" eine Zeichnung zum Leben erweckt, die der Tiroler Architekt und Maler Max Peintner vor über 30 Jahren geschaffen hat. Seit er die Zeichnung gesehen hat, habe sie ihn nicht mehr losgelassen, sagt Littmann. An die Umsetzung der jahrelang gereiften Idee ging er, als er zufällig davon hörte, dass es in Klagenfurt ein großes, leeres Stadion gebe. Der angestammte Fußballverein vermochte das 33.000 Plätze umfassende Stadion gerade mit 300 bis 3000 Zuschauern zu besetzen. Das Stadion hätte nach der EM 2008 zurückgebaut werden sollen, die damals politischen Verantwortlichen in Kärnten und Klagenfurt lösten das Rückbauversprechen gegenüber der Bevölkerung jedoch nicht ein. Und so war das in der Endabrechnung 100 (!) Millionen Euro teure Stadion jahrelang ausschließlich ein großer Defizitbringer, um den ein heftiger Nutzungskonflikt zwischen Anrainern und der Politik tobte. Bis nach Jahren das Stadion als Multifunktionsarena eine ausgeweitete Bestimmung erhielt und jetzt gerne gebuchte Adresse für Konzerte ist.



Für Littmann ist "For Forest" ein Mahnmal für die Vergänglichkeit der Natur, die Mahnung daran, dass der Wald ein lebendiger Organismus ist, der Schutz braucht. Eine Botschaft, die den Wald im Stadion angesichts der Brände im Amazonasgebiet zum "brandaktuellen temporären Mahnmal" macht, wie es der Kärntner Landeshauptmann Peter Kaiser gestern Abend sagte. Begleitet wird "For Forest" von einem umfangreichen kulturellen Rahmenprogramm in nahezu allen künstlerischen Disziplinen. So stellt sich der neue Burgtheater-Direktor Martin Kušej am 1. Oktober mit einer Inszenierung ein. Und ermöglicht haben Littmann die Umsetzung seiner Idee viele Schweizer Geldgeber, die gestern zum Teil anwesend waren, aber anonym blieben, sowie österreichische und Kärntner Unternehmen, wie Immobilien-Unternehmer Herbert Waldner, der sogar die Defizit-Garantie übernommen hat.



Die Edition Kleine Zeitung kann Ihnen mit einem Buchmagazin den Hintergrund und die zeitgenössische Bedeutung von "For Forest" vermitteln, erhältlich im Buchhandel, in unserem Webshop und in unseren Geschäftsstellen. Ein umfangreiches Online-Dossier bietet Ihnen einen Überblick über die heftige kontroversielle Diskussion, die den "Wald im Stadion" begleitet hat. Jetzt steht er zwei Monate da, wird im Herbst alle Farben spielen und soll Kärnten und Klagenfurt über die Grenzen hinaus in ein anderes Licht stellen als es in der Vergangenheit der Fall war. Die heutige Eröffnung um 14 Uhr begleiten wir natürlich auf unseren digitalen Kanälen und die heutige Print-Ausgabe zeigt Ihnen auf unseren Album-Seiten 2 und 3 eine der vielfältigen Perspektiven von "For Forest".



Für mich persönlich ist "For Forest" Anlass, mein geliebtes tieftrauriges November-Lied schon jetzt anzuhören: "Mein Freund, der Baum" von Alexandra, der 1969 im Alter von 28 Jahren verunglückten deutschen Chanson-Sängerin mit der unvergleichlichen Stimme.



Einen angenehmen Sonntag wünscht Ihnen