Guten Morgen!

Wer eine politische Debatte ohne Ibiza, Schreddern, Parteifinanzierung und Migration bestaunen will, dem sei unser Livestream von der Konfrontation der Spitzenkandidaten aus dem Salzburger Landestheater empfohlen. Das Publikum im Saal jedenfalls schien den Fokus auf die tatsächlichen Sorgen der Bevölkerung zu begrüßen und dankte den Moderatoren, Antonia Gössinger von der Kleinen Zeitung und Manfred Perterer von den Salzburger Nachrichten, mit freundlichem Applaus. Dass einige Fernsehstationen die Übertragung am Donnerstag Abend zeitversetzt ausstrahlten, ist ein schönes Kompliment an den losen Verbund der Bundesländerzeitungen und der Presse, die den Kraftakt gemeinsam gestemmt haben.



Eines der in Salzburg umschifften Themen beherrschte den Tag - der ziemlich konkrete Verdacht, ein unbekannter Angreifer habe den Server der ÖVP gehackt und die Inhalte weitergereicht. Standard und Falter haben, so die Vermutung, aus diesem Material ihre Geschichten über ÖVP-Financiers beziehungsweise über die Wahlkampffinanzierung der ÖVP bezogen. Auch wenn Cyber-Attacken aus vielen anderen Ländern bekannt sind, schreckt man sich doch, wenn solche Übergriffe nun im eigenen Land auch möglich zu werden scheinen. Und man wundert sich, wenn die betroffene Partei bei der Bekanntgabe der bisherigen Nachforschungsergebnisse unliebsame Berichterstatter ausschließt. Georg Renner hat dazu eine klare Meinung formuliert: Geht nicht.



Und dann ist da noch der ungewöhnliche, traurige Brief des ehemaligen steirischen Landeshauptmanns Franz Voves an seinen Freund und Nachfolger Hermann Schützenhöfer, den wir heute publizieren. „War es das wert?“ fragt Voves im Refrain immer wieder und meint die Folgen der Wahlvorverlegung. Voves hält Schützenhöfers Schritt, der gegen den ausdrücklichen Wunsch der SPÖ vom Landtag am Donnerstag beschlossen wurde, für das Ende der Zusammenarbeit seiner Partei mit der ÖVP. Ob er damit recht hat, werden wir bald wissen. Ernst Sittinger, der dem Schreiben seinen Leitartikel widmet, ist da anderer Ansicht. Aber wie gesagt, lesen Sie selbst.



Einen guten Wochenausklang mit unserem multimedialen Angebot wünscht Ihnen