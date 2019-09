Facebook

Guten Morgen!

Muss, zurück aus dem Urlaub, die persönliche, weltgeschichtlich zugegeben nicht rasend bedeutende Best of-Liste der Auszeit geschwind loswerden.



Bester Fernseh-Moment: TV-Premiere von Toni Erdmann. Der Moment dauert knapp drei Stunden und erzählt in epischer Schönheit, wie ein Vater seine erwachsene, einsam erfolgreiche Tochter aus dem falschen Leben herausholt.



Bestes Youtube-Video: Wie Lady Gaga bei ihrem Konzert in Las Vegas Bradley Cooper, der mit der verdrehten Baseball-Kappe glaubhaft ahnungslos im Publikum sitzt, auf die Bühne holt, ihn verdrahtet und im Duett das Lied „Shallow“ singt, mit einer Intensität, die zum öffentlichen Bekenntnis wird.



Bestes Buch: Norbert Gstrein. Als ich jung war. Ein virtuos geflochtener Krimi um Sehnsucht, Flucht und Schuld, der keine Zeile lang ein Krimi sein will, sondern zwei existentielle Fragen in den Mittelpunkt rückt: Was wissen wir von den anderen? Und was von uns selbst? Gstrein-Sound vom Feinsten.



Beste Zeit im Bild: Wolfgang Peschorn bei Armin Wolf. Der Innenminister, der es bleiben sollte, lässt sich von oben bis unten tiefkühlen, kommt so zum ersten Fernseh-Interview und hebelt die Machtverhältnisse und die innere Mechanik des Gesprächs aus. Zum ersten Mal hat man den Eindruck, dass der Fragesteller das Ende als Erlösung empfindet und nicht der Gast.



Bester Smile, der auf menschenfreundliche Weise nichts anderes sagte als: Was erzählen Sie mir da gerade für einen Lawandel? Tobias Pötzelsberger.



Bester Einkehr- und Verweil-Ort: die Terrasse der Osteria des Castello di Buttrio nahe Udine mit Blick auf die Weinhänge (Frico bestellen!) und das Gasthaus Raunig am Kraigerberg bei St. Veit, wo nicht nur Jack Unterweger mit seinem Großvater vorbeispaziert ist, sondern wo man bei schöner Sicht halb Kärnten überblickt und die Nächte so still sind, dass Wiener Sommerfrischler schlaflos bleiben, weil sie die Stille nicht mehr gewohnt sind zu ertragen.



Bestes TV-Aviso: Der ORF verschiebt wegen Marcel Hirscher die Duelle der Spitzenkandidaten. Spätestens da die Gewissheit, das Land nicht verlassen zu haben. Die Vesper beginnt heute zur Prime Time um 20.15 Uhr. Das wird eine sehr österreichische Andacht für eine Ikone, die sich souverän geweigert hat, allzu österreichisch zu werden und sich eingemeinden zu lassen vom chauvinistischen, besitzergreifenden Wir. Bevor er seinen Mythos, seine Gesundheit und seine Familie gefährdet, hört Hirscher auf und entzieht sich. Moderieren lässt er die Inszenierung seiner unbestätigten Vernunft-Entscheidung in Salzburg von einem Fach-Kommentator des ZDF. So hält das Genie, das viel zu makellos und viel zu qualitätsversessen und viel zu unverhabert war fürs Land, selbst in seiner letzten Vertikale alle Vereinnahmer listig vom Leib und bringt den Medien Distanz bei. Lesen Sie dazu im Blatt den Schriftsteller Franzobel. Er weiß Genaueres.



Einen schönen Nachsommertag wünscht