Wolfsberg bekommt nach Star-Ensembles von AS Roma und Borussia Mönchengladbach schon wieder eine herausragende Paarung zugelost. In der Industrie-Champions League. Diesmal kommt umgekehrt aus Graz der Global Player Anton Paar ins Lavanttal. Der Weltmarktführer in hochspezialisierter Messtechnik, mit 3300 Mitarbeitern in 110 Ländern aktiv, plant hier 300 neue Arbeitsplätze in Kärnten.