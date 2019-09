Facebook

Guten Morgen!

Es soll der letzte heiße Tag des Sommers gewesen sein. Auf dem Hauptplatz von Pöllau, gleich neben der riesigen Barockkirche, drängten sich die Menschen im schrumpfenden Schatten der Häuser. Der Stimmung tat die Hitze keinen Abbruch. Es gab etwas zu feiern: die Feuerwehr des Orts hatte gewonnen. Über 25.000 Menschen haben mit ihrer Unterschrift die Freiwillige Feuerwehr Pöllaus zur beliebtesten der Steiermark gewählt. Eine beachtliche Zahl für einen Ort mit 6377 Einwohnern, eine beachtliche Zahl, wenn man bedenkt, dass sich 100 Feuerwehren bei der sogenannten „Platzwahl“ der Kleinen Zeitung beworben haben, die zusammen 150.000 Unterschriften im ganzen Land sammeln konnten.



Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer und sein Stellvertreter Michael Schickhofer, die gerade in tiefer Entzweiung in den vorgezogenen Landtagswahlkampf starten, sind gekommen, den Siegern die schon traditionelle Trophäe zu überreichen - das „Herzbankerl“. Wer in den letzten Tagen nicht Zeitung gelesen, wer soziale Medien und das Fernsehen gemieden hat, wäre nicht auf die Idee gekommen, dass ihre schwarz-rote Koalition wenige Stunden vorher geräuschvoll auseinandergeflogen war. Traulich saßen die beiden Männer, die vier Jahre miteinander regiert haben, am Ehrentisch, als wäre nichts geschehen. Ob das etwas für die Zukunft nach der Wahl zu bedeuten hat, oder ob es nur der Routine zweier Profipolitiker geschuldet war, es ließ sich nicht eruieren.



Aber die beiden Männer, die da den fünf erstgereihten Feuerwehren ihre Reverenz erwiesen, standen nicht im Mittelpunkt der Feier. Die drehte sich um Menschen, die ihre Freizeit dem Schutz ihrer Mitbürger widmen. Und weil sie normalerweise nur dann in der Öffentlichkeit stehen, wenn es brennt oder - wie im letzten Winter - meterhoher Schnee weggeräumt werden muss, hat unsere Redaktion sich entschieden, die Hilfsbereiten ins Scheinwerferlicht zu rücken. In Pöllau haben die Menschen ihren Feuerwehren lautstark und begeistert für ihre Leistungen gedankt. Verbindender kann eine Zeitung nicht wirken, und die in Herzform geschnitzte Bank ist ein schönes Symbol dafür.



Ein Tipp: besuchen Sie Pöllau, die Reise lohnt sich, rät