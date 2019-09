Facebook

Der seit Jahrzehnten sich verstärkende subjektive Eindruck trügt nicht. Die „Betonringe“ um die Seen werden dichter. Erstmals ist bewiesen, dass die öffentlich zugänglichen Flächen an den Wasserjuwelen des Landes weniger werden. Das Extrembeispiel: Am Wörthersee sind nur noch neun Prozent Uferfläche öffentlich.