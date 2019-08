Facebook

Guten Morgen!

Was für ein Tag. Zuerst schickt Boris Johnson das britische Parlament in ausgiebige Herbstferien, um ungestört und ohne Rücksicht auf Verluste den Brexit nach seiner Facon durchziehen zu können. Ein starkes Stück im Mutterland der Demokratie, vielleicht zu stark. Wenig später einigen sich Italiens „Demokraten“ und die Fünf-Sterne-Bewegung in Rom darauf, gemeinsam und ohne die Lega Matteo Salvinis weiterzuregieren. Der Plan des selbstgewissen Polterers, durch Aufkündigung der Koalition Neuwahlen zu ertrotzen, ist gescheitert. Auch ein starkes Stück.



Dagegen nehmen sich unsere Dramen bescheiden aus. Vier Parlamentsparteien beschließen, niedrigere Pensionen heuer gleich um den doppelten Inflationssatz anzuheben. Die Neos nennen das unverantwortlich, Sebastian Kurz „eine Frage der Gerechtigkeit“. Dass die Entscheidung der ÖVP, dem teuren Plan zuzustimmen, natürlich mit den bevorstehenden Wahlen nichts zu tun habe, sagt deren Chef auch. Wie konnten wir nur...



Unterdessen sondiert der steirische Landeshauptmann den ganzen Tag, ob er die Zusammenarbeit mit der SPÖ Michael Schickhofers mit den Stimmen der FPÖ beenden sollte oder nicht. Heute Vormittag will Hermann Schützenhöfer öffentlich Klarheit schaffen, was er zu tun gedenkt. Oder aber er schickt die Unklarheit in die Verlängerung. Dass sein Regierungspartner von ihm verlangt, zu seiner Zusage zu stehen, bis zum Ende der Legislaturperiode auszuharren, beantwortet er kryptisch: „Handschlagqualität ist im Leben ganz wichtig, aber auch eine Frage, wer was wann wie interpretiert.“ Noch Fragen?



Wir halten Sie auf dem Laufenden, wer was wann wie wollen wird, verspricht