Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

©

Nur vier Tage nach der Präsentation des spektakulären Masterplans für den Flughafen Klagenfurt, den Mehrheitseigentümer Lilihill zum „modernsten Europas“ ausbauen möchte, landete „the new Airport Klagenfurt“ am Boden der tristen Realität: Austrian Airlines streichen eine weitere Verbindung. Noch 2013 flog der Carrier mit der rot-weiß-roten Heckflosse fünf Mal am Tag die Strecke Klagenfurt–Wien. Künftig sind es nur mehr drei, an manchen Tagen zwei Rotationen.