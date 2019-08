Facebook

Kann der LASK auch heute wieder jubeln? © APA/EXPA/REINHARD EISENBAUER

Jahrelang hatte der FC Salzburg, wie er international heißt, vergeblich Anlauf genommen auf das große Ziel, die Champions League. Jahrelang kam das Scheitern wie im Film „Und täglich grüßt das Murmeltier ...“ wie das Amen im Gebet. Jahrelang hielt sich Salzburg in der Europa League schadlos und spielte sich so über den „Umweg“ Fünf-Jahres-Wertung in die Meisterliga. Da kann Salzburg nun erste Reihe fußfrei verfolgen, ob gar ein zweiter Klub dabei ist.