Jahre oder gar Jahrzehnte im Job machen abgebrüht, bisweilen sogar zynisch. Das gilt für Polizisten, Rettungskräfte, Chronik-Journalisten. Doch zwei Todesfälle, die dieser Tage in Kärnten für Erschütterung sorgen, machen selbst solch hartgesottene Zeitgenossen fassungslos: der tragische Tod einer Vierjährigen durch einen herabfallenden Ast in der Mauthner Klamm. Und der kaltblütige Mord an einer im neunten Monat Schwangeren (31) in Feffernitz. Zwei ganz unterschiedliche, traurige Fälle, die schockieren und Gänsehaut verursachen.