Ein Augenblick der Unachtsamkeit, ein Sekundenschlag des Versehens, ein Moment an der Grenzkante - und schreckliches Verhängnis, unfassbares Entsetzen, unendliches Leid. So traurig fällt der Straßenbericht für die letzten Tage aus, in denen furchtbare Verkehrsunfälle mit jungen Menschen, mit Familien und Kindern, mit Lenkern und Schuldlosen als Todesopfern, wachrütteln.