Heute nur lose Schnipsel, zusammengetragen beim Sichten und Sieben des Zettelkastens vor dem Urlaub.



In memoriam. Oft erschließt sich das Woher des Charakters eines Menschen, Essenz und Wurzelgrund, erst beim Begräbnis, und zwar aus jenen flüchtigen Erinnerungssplittern, die gar nicht so sehr dem Verstorbenen gelten, sondern dessen Eltern. Dann ist alles klar, und alles hat eine Stringenz. Gestern: Requiem für Hans Trummer, den Musiker, Theologen und ranghöchsten Eigentümervertreter der Styria, in Graz St. Leonhard. In den Würdigungen wird die Geradlinigkeit, das Unbeugsame, das Widerständige des Verstorbenen als Konstante festgehalten. Und plötzlich taucht wie beiläufig, mit sparsamen Strichen gezeichnet, die Figur des Vaters auf. Er war Bestatter und Totengräber für die obersteirische Bezirksstadt und blieb es auch, als sie in die Hände der Nazis fiel. Heimlich, im Schutz der Dunkelheit und unter Einsatz des eigenen Lebens, schnitt der Vater ermordete Juden vom Galgen und hob sie vom Baum. Andere barg er vom Straßenrand, erschossen auf dem vorbeiziehenden Todesmarsch. Er bewahrte die Opfer davor, verscharrt zu werden, bettete sie in einen Sarg, schaufelte nachts ein Grab und schrieb die Namen todesmutig ins Protokoll, damit die Verbrechen aktenkundig würden. Fünf Kinder, Überleben und Armut auf engstem Raum, aber der Vater weigerte sich, die Familienbeihilfe in Anspruch zu nehmen: „Von Barbaren nehmen wir nichts, Kinder. Dieses Geld stinkt.“



Notiz: Alle reden vom schmutzigen Wahlkampf, von der übelsten Schlammschlacht aller Zeiten. Alles Fake und Schmiere. Wahr ist: Alle geben sich zahm, alle wollen im Spiel bleiben, die SPÖ kniend, die FPÖ kriechend. Der Schlamm wird von den Betroffenen herbeigeführt und aufgeworfen, um sich für die Mobilisierung als Opfer in Szene setzen zu können. Alle, auch der Ex-Kanzler, wollen Opfer sein. Wer ist das größere, bessere, leidendere Opfer: Eine große Viktimisierungs-Orgie läuft da gerade ab. Der Schlamm ist nicht echt. Er ist billige Requisite.



Zitat bei einer Maturafeier auf Englisch, International Baccalaureate, auf eine Serviette gekritzelt. Ein Redner zu den jungen Graduierten: „Do not look out for the easy answers, look out for the irritating questions!“



„Fanatismus: Begeisterung der Beschränkten“. Zitat eines Philosphie-Professors aus einer Vorlesung, übermittelt vom wachen Leser R.



Es gibt auch Spurenelemente von Ironie im Wahlkampf. Werner Kogler bei Claudia Stöckl in „Frühstück bei mir“ auf die Frage nach der Wahrscheinlichkeit von Türkis-Grün: „Ich halte es da mit Clint Eastwood. Jetzt reiten wir einmal in die Stadt, und dann schau ma, was herauskommt.“



Anschwellende Klima-Debatte, die immer fiebriger wird und etwas Kreuzritterhaftes bekommt. „Was tun Sie persönlich gegen den Klimawandel?“, fragt die ORF-Reporterin Premierengäste in Salzburg. Pflichtschuldiges Bekennen und Beteuern. Niemand sagt: „Was geht Sie das eigentlich an?“



Auf dem Nachtkasterl obenauf: Der neue Gstrein („Als ich jung war“) und die beiden gestrigen Empfehlungen meines Kollegen Ernst Sittinger. Wenn Sie ihn mit seiner verwegenen Mähne auf dem Bike beim Überspringen von Geäst treffen sollten: Er könnte schön langsam wieder in die Stadt reiten.



Herzlich,