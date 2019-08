Facebook

Fast täglich mussten die Einsatzkräfte diese Woche ausrücken, um Unwetterschäden zu beseitigen, wie hier am Dienstagabend in Stein im Jauntal © FF Peratschitzen

Die Klimaerwärmung schreitet auch in Kärnten und Osttirol immer mehr voran. Sowohl im Juni als auch im Juli wurde das langjährige Temperaturmittel klar überschritten. Und die Auswirkungen machen sich mittlerweile deutlich bemerkbar: Bei Gewittern entlädt sich die Hitze so heftig, dass Straßen von Muren weggerissen, Wälder vom Sturm gefällt oder Kulturpflanzen in Millionenhöhe vom Hagel zerstört werden. Allein im Juli verging kaum ein Tag, an dem kein Unwetter wütete.