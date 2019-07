For Forest

For Forest, der Wald im Klagenfurter Stadion, diese größte öffentliche Kunstinstallation in Österreich, wird am 9. September eröffnet. Das Projekt hat einen jahrelangen Vorlauf. Nachdem es eine nie da gewesene Dimension hat, war es naheliegend, dass sich die Stadt Klagenfurt mit einem künstlerischen und touristischen Begleitprogramm beteiligt, mit Ausstellungen, Veranstaltungen, Publikationen, Werbemaßnahmen. Hätte sie das nicht getan, wäre dies Anlass für Kritik. Weil sie es getan hat, erntet sie ebenfalls Kritik, von der FPÖ.