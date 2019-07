Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Langstreckenschwimmen erlebt einen Boom. Auch immer mehr Kärntner frönen dem gesunden Ausdauersport. In mehreren Seen finden in diesem Jahr Bewerbe und Querungen statt. Saisonhöhepunkt werden im September wieder die 17,5 Kilometer durch den Wörthersee sein. Eine Herausforderung, die vielleicht auch jener Mann meistern könnte, der am Mittwoch von der Ostbucht in Klagenfurt nach Reifnitz schwamm.