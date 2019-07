Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Kärntner Landesfirmen in Erklärungsnot © Markus Traussnig

Die heftige Kritik der Rechnungshof-Prüfer an den Zuständen in vier Kärntner Landesgesellschaften erinnert an vergangen geglaubte Zeiten überhöhter Selbstvermarktung. Teure Broschüren, bezahlte Geburtstagsfeiern, Dachboxen fürs Auto auf Firmenkosten: Der Rechnungshof lieferte ein verstörendes Bild aus den Zentralen der Landesfirmen.