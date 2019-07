Facebook

Die ÖVP-Regierungsriege (Kurz, Bogner-Strauß, Köstinger, Edtstadler) beim "Familienfest" am 1. Mai © APA/HANS PUNZ

300.000 Euro also. So viel hat das „Familienfest“ im Schönbrunner Schlosspark gekostet, das Umwelt- und Familienministerium am 1. Mai veranstaltet haben. Dass dort in Wohlfühl-Atmosphäre hübsche Bilder von den damals zuständigen Ministerinnen Köstinger und Bogner-Strauß, Bundeskanzler Kurz und EU-Kandidatin Edtstadler - kurz vor der Wahl noch dazu - entstanden sind, dürfte die Verantwortlichen wohl nicht allzu sehr gestört haben, als sie dem Steuerzahler die Rechnung umgehängt haben.