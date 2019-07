Facebook

Bundespräsident Alexander Van der Bellen © APA/ROLAND SCHLAGER

Aufmunterungswürdige Allianz aufmerksamer Aufleser un- und angenehmer Anmerkungen!

­

Manchmal ist es schon ein bisserl mühsam, sich nach Durchsicht der Meldungslage den fröhlichen Glauben an das Gute im Menschen und auf der Welt zu bewahren. Nehmen Sie nur die heutige Zeitung: Das Säbelrasseln in Nahost geht weiter, der Iran steigt atomar aufs Gaspedal, die Achse zwischen Trump und Nordkoreas Machthaber Kim ist bestenfalls durchwachsen. Die Briten kriegen jetzt offenbar auch einen Trump, nämlich den Boris Johnson. Und international durchgeführte Razzien haben die weite Verbreitung von Doping im Amateursport bewiesen.



Da kann man gut verstehen, dass Ablenkung und Zerstreuung willkommen sind. Weil wir in der Redaktion der Kleinen Zeitung gerne der Maxime folgen, dass Good News Vorrang vor Bad News haben, widmen wir uns heute dem Start der sommerlichen Festspielsaison. Zwischen Zauberflöte und „Land des Lächelns“ können wir hoffentlich auch Ihnen ein Lächeln entlocken.



Ihr Morgenpostler ist übrigens bedauerlicherweise kein Mitglied des innersten Kreises eingefleischter Opern- und Operettenfreunde. Er hat aber immerhin die einschlägige klassische Literatur lückenlos durchgeackert. Und zwar schon als Volksschüler, während die Freunde lustig Fußball spielen durften. Konkret: ein gnadenloses Sonntag-Nachmittags-Opernabo, mit Schwester, Krawatte und Bügelfaltenhose in der Loge Nummer 8. Klassische bürgerliche Erziehung eben: gut gemeint, mittelgut gemacht. (Der Morgenpostler kommt hier über vage Andeutungen nicht hinaus, denn auch seine eigene Mutter, die einst streng über die Opernbesuche wachte, liest dankenswerterweise getreulich und beflissen die Morgenpost.)



Zurück zur Nachrichtenlage: Als Lichtblick geht aktuell auch der Bundespräsident durch, der unser kleines österreichisches Schiff nicht nur souverän durch die Klippen und Untiefen von Ibiza navigierte, sondern auch künftig einen Kurs der Vernunft ansteuern will. Kollege Michael Jungwirth hat ihn gestern getroffen. Bleibt zu hoffen, dass ihm profilierungslüsterne Wahlkämpfer nicht allzu stark ins Ruder greifen.



Eine Portion sommerlicher Unbeschwertheit sendet Ihnen

­

Ernst Sittinger