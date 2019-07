Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Hand aufs Herz! Fahren Sie ein zweites Mal in ein Hotel, in dem die Zimmer zwar top, aber die Mitarbeiter unwillig und unfreundlich waren? Oder gehen Sie noch einmal in ein Restaurant, in dem das Essen schmeckt, der Kellner aber ewig auf sich warten lässt und ein Grantnscheabm ist? Wahrscheinlich nicht. Zu

jedem gelungenen Urlaub oder Lokalbesuch gehören auch nette zwischenmenschlich Begegnungen. Mitarbeiter in der Gastronomie- und Tourismusbranche sind die Visitenkarte ihres Arbeitgebers. Sind sie mit Freude bei der Sache, vermitteln sie diese gute Stimmung auch den Gästen. Sie sind der Schlüssel zum Erfolg.