Jubel über das Sportliche hinaus: US-Frauen-Fußball-Team © AP/David Vincent

Guten Morgen!

­

Früher einmal, als die Zeiten noch übersichtlich und berechenbar waren, öffnete sich mit dem heutigen Tag das Sommerloch. Die Zeitungen überbrückten die Ereignislosigkeit mit Readers Digest-Serien und seltsamen Aufmachern aus der Tierwelt. Das Wetter war damals noch kein Unwetter, jedenfalls nicht im Zweitagesrhythmus. Das Wetter war einfach nur Wetter, also kein Thema. Das Wetter war einfach nur normal schön oder normal regnerisch. Nur wenn es sehr lang normal regnerisch war, machten wir Geschichten über die Bäderflaute am See, stellten angekettete nasse Stühle als Fotos dazu und stahlen den Titel aus einem Lied von Rudi Carrell. Die Politik verzog sich und machte Urlaub vom Präsenzterror. Die Leute hatten nichts dagegen. Urlaub von der Politik war noch keine Politikverdrossenheit.



Die vorderen Seiten in den Zeitungen bekam der Lokalteil für die Unglücksfälle in den Bergen und in den Freibädern und für die Praktikanten. Sonst schauten die Zeitungen so aus wie in der Zeit zwischen Stefani und Dreikönig. Sie unterschieden von Publikationen wie National Geographic nur durch die Qualität des Papiers. Sommer, das war die Zeit der schönen Konserven, der Geschichten, die vor Mitte Juli und nach Mitte September nie und nimmer als Geschichten durchgehen würden und nicht einmal bis zur Vormittagskonferenz kämen. So war der Sommer und das Sommerloch. Es hatte was.



Ein Blick in die heutige Zeitung zeigt, dass die Wirklichkeit kein Sommerloch mehr zulässt: Die Griechen überwinden den linken Populismus und wählen einen Mc Kinsey-Berater und Harvard-Absolventen als politischen Sanitäter an die Macht. In Frankreich werden politisch und emanzipatorisch hochauffällige Leichtathletinnen Weltmeister im Frauen-Fußball und zeigen es Donald Trump und den Ignoranten der FIFA und der Männerwelt. In London bereiten sich zwei Brexit-Gaukler auf das morgige Fernsehduell vor. Und in Österreich taucht plötzlich der Terminus „fördernde Mitglieder“ im Kanalsystem der Parteispenden auf. Nur ein Kleinod in der Zeitung erinnert an die Zeit, als das Sommerloch noch ein Sommerloch war: Es heißt „Sommer seinerzeit“ und rückt an die Stelle des Gastkommentars, der eine Weile Pause macht. Heute ist Ute Baumhackl dran. Sie entführt uns in den Anarcho-Wald ihrer Sommerkindheit, und man möchte als Leser nie mehr weg von dort.



Einen schönen Wochenbeginn wünscht

­

Hubert Patterer