© ghazii - stock.adobe.com

Guten Morgen!

Die heutige Titelseite zeigt eine schwarze, undurchsichtige Wand. Sie bildet den bewusst düsteren Hintergrund für den Aufmacher, der einen stark appellativen Charakter hat: „Mehr Licht!“. Der Mahnruf soll das Unbehagen bündeln, das die Kleine Zeitung in Kommentaren zum geplanten neuen Parteienfinanzierungsgesetz geäußert hat. Dem Aufruf wohnt eine hohe Dringlichkeit inne: Die Verschärfungen sollen heute und morgen, im farbenfrohen, hastigen Parlamentskehraus, beschlossen werden. Abermals ist es eine von Vergeltungssehnsucht mitgetragene Zweckgemeinschaft aus SPÖ und FPÖ, die für die Mehrheit sorgen soll. Beide Parteien, die sich im normalen Politikbetrieb ideologisch aneinander abarbeiten, wären von den Maßnahmen kaum betroffen. Sie träfen in erster Linie die ÖVP, deren türkise, wirtschaftsnahe Ausrichtung im Wahlkampf 2017 von zahlreichen Großspendern aus der Industrie finanziell unterstützt worden war. Durch die legale Unart der Stückelung blieben große Zuwendungen hinter einer schwarzen, unsichtbaren Wand. Erst jetzt, Jahre später, fiel Licht auf sie. Die Neos wiederum wären ohne die kapitalintensive Starthilfe des Gönners Hans Peter Haselsteiner nie aus dem Brutkasten gekommen. Beide Parteien, mögliche Partner einer künftigen Regierung, haben deshalb einen Abwehrriegel gegen die ins Auge gefassten Verschärfungen gebildet. Auch hier sind Eigeninteressen Triebfeder des Handelns.



Zwei neue Obergrenzen sollen „Anfütterungen großen Stils“, wie Herbert Kickl es nennt, ab sofort verunmöglichen. Einzelspenden dürfen schon im kommenden Wahlkampf die Summe von 7500 Euro nicht übersteigen. Und innerhalb eines Jahres sollen Parteien nicht mehr als 750.000 Euro an privaten Spenden entgegennehmen dürfen. Das sind sehr eng gezogene Grenzen. Sie lassen sich demokratiepolitisch argumentieren: Großspenden konterkarieren die schöne, hehre Idee vom fairen Wettbewerb der Ideen, und sie haben immer den „Fassgeruch der Käuflichkeit“, wie es Voestalpine-Chef Wolfgang Eder dieser Tage in einem „Kleine Zeitung“-Salon bildstark ausdrückte. In diesen Geruch sollte die Politik nie kommen.



Zu diesem Zweck werden ja die Parteien vom Steuerzahler mit einem starken Schutzmantel ausgestattet: In keinem anderen Land der Welt erhalten Parteien derart großzügige Förderungen wie in Österreich. Gut 200 Millionen sind es Jahr für Jahr, valorisiert notabene. Die Unterstützung durch die Stimmabgabe sollte also grundsätzlich reichen. Einzige Ausnahme: bei Neugründungen von Parteien. Die sind ja demokratiepolitisch erwünscht.



Wenn das neue Gesetz darauf Rücksicht nimmt, könnte man aus der Warte des Stimmbürgers das neue Regelwerk durchaus gutheißen. Es hat allerdings einen entscheidenden Haken, der dem Ganzen etwas typisch Österreichisches verleiht, einen falottenhaften Unernst. Es werden Regeln ohne ordentliche Kontrolle festgelegt. Der Rechnungshof soll auch wie bisher nur mit dem Fernglas Einsicht in das finanzielle Gebaren der Parteien nehmen dürfen. Man hält ihn sich vom Leib. Die staatlichen Kontrollore bekommen nur zu Gesicht, was gemeldet wird. Bypässen über nahe Vereine, also jenen Praktiken, wie sie Heinz-Christian Strache auf Ibiza mit frivoler Abgründigkeit anschaulich gemacht hat, wird auch künftig kein Riegel vorgeschoben. Was durch das Skandalvideo an Umgehungskonstruktionen sichtbar geworden ist, bleibt weiterhin möglich. Und zwar allen.



Regeln, die umgangen werden können und deren Einhaltung niemand ernsthaft kontrolliert, sind nichtig und wertlos. Es droht ein sommerliches Husch-Pfusch-Gesetz. Michael Jungwirth beleuchtet es im heutigen Frage-Antwort-Stück. Fazit: Die schwarze Wand bleibt bestehen, und mit ihr das tiefe Unbehagen.



Einen klaren Tag, der zum Durchatmen einlädt, wünscht