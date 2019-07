Facebook

Drei Stunden Unterricht am Zeugnistag schreibt die Bildungsdirektion vor © Kzenon - stock.adobe.com

Schultüten mit Überraschungen gibt es eigentlich zu Beginn eines Schuljahres. Die Bildungsdirektion hat ihre „Schultüte“ mit der schönen Bezeichnung „Reminder“ am vergangenen Freitag an die Pflichtschulen verschickt: Zeugnisse gibt es erst nach der dritten Unterrichtsstunde, nicht wie üblich in oder nach der ersten.