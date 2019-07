Hitze in der Stadt

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

"Es ist zu heiß für mich in dieser Stadt“, sang Falco einst im Mai, also im Jahr 1982. Dieser Tage hat der Satz brandaktuelle Gültigkeit. Schwitzende Städter haben da und dort Versäumnisse der letzten Jahre diskutiert: Während Stadtplaner in der Geschichte schon vor Jahrhunderten Schatten spendende Alleebäume

gepflanzt haben, reden Ortschefs heute zwar gerne von der grünen Stadt, aber gepflanzt fühlen sich da nur die Bürger. Diese sehen nämlich eher nur Asphaltflächen und Betonwände wachsen.