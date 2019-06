Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

­Nachtzug nach Salzburg, frühmorgens Sommergespräch mit Annegret Kramp-Karrenbauer. Die CDU-Chefin erfährt die österreichische Breite der Bundesländer-Leitmedien mit Kleine Zeitung, SN, OÖN, TT in bewährter Interviewrunde, mit dabei Die Presse. Zügig kommt man zur K-Frage, nur hinterfragt diese auf Salzburger statt auf Berliner Bühne nicht bloß Kanzlerinkandidatur und Klimawandel, sondern natürlich auch Kurz. Für Politainment, eine Alleinunterhalterrolle auf der Politikbühne, ist die Merkel-Nachfolgerin an der CDU-Spitze nicht zu haben. Sachlich und bedächtig, mit Tiefenschärfe bis in Details, legt sie schichtenweise die Fragenkerne frei. Bleibt die Frage: Kann „AKK“ Merkel? Also einmal ein „Wir sind Annegret“-Gefühl erzeugen – in der eigenen raunzenden Partei, bei klimaschutzbewussten Wählern, die Grün in Umfrageführung bringen und bei frustrierten Migrationsverdrossenen, die in AfD-Fänge abdriften? Die Antworten dazu im ausführlichen Interview zu Wochenbeginn.