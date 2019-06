Neue Öffi-Tarife in Klagenfurt

Ob der Preis je ein Argument dagegen war? Jedenfalls ist er ab Montag keine Ausrede mehr. In Klagenfurt kostet das Jahresticket für die städtischen Öffis nur noch einen Euro am Tag – also 365 im Jahr. Das soll den öffentlichen Verkehr rasch attraktiver machen und mittelfristig die Luft sauberer. Beides Ansinnen, die man unterstützen sollte.