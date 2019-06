Facebook

Das Land Kärnten startet erneut eine Kinderschutzkampagne © Yvonne Bogdanski - Fotolia

Zehn Prozent aller Kärntner Kinder waren schon einmal mit der Kinder- und Jugendhilfe in Kontakt, ein Prozent lebt nicht zu Hause, weil dort das Kindeswohl in Gefahr ist. Und die Zahlen steigen seit 2014: Heute sind bei der Kinder- und Jugendhilfe um ein Drittel mehr junge Kärntner bekannt, die bei suchtkranken Eltern leben. Die Zahl der bekannten Fälle von Gewalt an Kindern hat sich seither verdoppelt.