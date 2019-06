Facebook

Wenn 45 Prozent der Kinder im Geltungsbereich des Minderheitenschulgesetzes, also im zweisprachigen Gebiet Kärntens, zum Volksschulunterricht in deutscher und slowenischer Sprache angemeldet sind, so ist das ein erfreulicher, über die Jahrzehnte gestiegener und seit Jahren hoher Wert. Den Eltern von über 2000 Mädchen und Buben ist es wichtig, dass ihr Kind auch die Sprache des Nachbarn kennt, dass ein Grundstein für verbesserte Chancen im Berufsleben gelegt ist.