Bei diesem Unfall, nach einem riskanten Überholmanöver, wurden fünf Unbeteiligte verletzt © Gebeneter

Ein 19-Jähriger, „betankt“ und mit Probeführerschein, liefert sich mit der Polizei eine Verfolgungsjagd durch Klagenfurt. Mit bis zu 160 km/h raste er durch die Stadt. Ein 51-Jähriger, auch betrunken, soll auf der A 2 einen Unfall verursacht haben, bestreitet aber gefahren zu sein. Ein 70-Jähriger – nüchtern, aber risikobereit – will auf der B 317 mehrere Autos am Stück überholen und löst einen Unfall aus. Die Bilanz: fünf Verletzte. Der Verursacher will nichts bemerkt haben, fährt weiter und wird erst Dutzende Kilometer entfernt gestoppt.