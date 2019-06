Facebook

Franz Peter Orasch plant mit seiner Lilihill-Gruppe für Klagenfurt einen neuen Stadtteil. Erfreulich, wenn der Kärntner Landeshauptstadt ein so großes Entwicklungspotenzial zugeschrieben wird, dass ein Investor bereit ist, 520 Millionen Euro zu investieren. Auf welchen validen Grundlagen diese Annahmen beruhen, lässt sich aus den bisherigen Informationen nicht ableiten. Und dass das Messe-Areal im Zentrum Klagenfurts nicht in seinem Besitz ist, sondern der öffentlichen Hand gehört, hält einen so kühnen Immobilienentwickler wie Orasch nicht von den Planungen ab.