© Markus Traussnig

Der Krisenmodus am Arbeitsmarkt ist beendet. Die schon 40 Monate in Folge sinkende Arbeitslosigkeit und Tausende neue Jobs dürfen aber nicht den Blick auf eine höchst unerfreuliche Entwicklung verstellen, die alarmieren muss: Ältere, vor allem Frauen über 55, haben am Jobmarkt weiter das Nachsehen. Während sich Junge und Menschen im

sogenannten „Haupterwerbsalter“ bis 50 steigender Nachfrage erfreuen, tappen Ältere weiter in die Falle der Dauerarbeitslosigkeit.