Der Landtag berät heute mit Experten aus Tirol und Salzburg, wie man in Kärnten den öffentlichen Verkehr aufweckt. In Tirol kostet die Pendler-Jahreskarte rund 500 Euro, das Senioren-Jahresticket 255 Euro. In Kärnten? Mehrfach teurer, je nach Entfernungen in einem wabenartigen Tarifnetz.