Die Spezialität unserer Schulkantine in den 1980er-Jahren bereitete der Schulwart persönlich: eine dicke Scheibe Käseleberkäse, garniert mit jeder Menge Ketchup in einer Semmel. Ich hätte nicht im Traum daran gedacht, etwas anderes zu konsumieren. Schon gar nicht Obst oder Vollkornbrot. Abgesehen davon, dass es so etwas wie eine gesunde Jause gar nicht gab. Über bewusste Ernährung habe ich während meiner gesamten Schulkarriere jedenfalls nichts erfahren.