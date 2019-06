Facebook

© lassedesignen - stock.adobe.com

Radfahren ist gesund, umweltfreundlich und in puncto Anschaffung und Wartung im Vergleich zum Pkw die kostengünstigere Alternative. So weit, so gut. Die Bereitschaft der Kärntner mit dem Drahtesel von A nach B zu gelangen, nimmt zweifelsfrei zu.