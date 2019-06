Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

"Du lernst nicht für die Schule, sondern fürs Leben.“ Der Spruch der Eltern klingt auch nach Jahrzehnten im Ohr, wenn es um das Thema Aus- und Weiterbildung geht. Freiwillig, unbezahlt und die Freizeit opfernd für den Dienst am Nächsten, drücken jeder Jahr über 4000 Feuerwehrleute in der Landesfeuerwehrschule in Klagenfurt die Schulbank.