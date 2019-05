Facebook

Hartwig Löger springt auch Wunsch von Alexander Van der Bellen für die kommenden Tage als Kanzler ein © APA/Herbert Neubauer

Guten Morgen!

Das also war ein historischer Tag. Meistens passieren die unangekündigt, selten stehen sie schon im Kalender. Was an diesem Montag passieren würde, war spätestens am Vorabend klar, als die SPÖ-Chefin vor schummrigem Hintergrund Armin Wolf erklärte, anderntags die ganze Regierung in die Wüste schicken zu wollen.



Der Tag selbst verlief dann derart unaufgeregt und ordentlich, dass das Historische kaum in Erscheinung trat. Wie betäubt von der Schwere des Augenblicks verhielten sich die Abgeordneten so gesittet, dass die Vorsitzenden kaum eingreifen mussten. Wer unkartiertes Gelände betritt, setzt seine Schritte vorsichtig. Allenfalls am Ende, als die Regierungsmannschaft schweigend im Gänsemarsch ausgezogen war, breitete sich so etwas wie die Melancholie der Erfüllung aus. Rache ist süß, hinterlässt aber einen schalen Nachgeschmack.



Nun also haben wir keine Regierung. Bundespräsident Alexander Van der Bellen, auch dadurch nicht aus der Ruhe zu bringen, pries abends abermals die Schönheit der Verfassung, die ihn seit Tagen durch unwegsames Gedachs führt und kündigte an, bald Ersatz für die Verlorene finden zu wollen. Ob er sich das nicht einfacher vorstellt, als es ist?



Stellen Sie sich diese Ausschreibung vor. Der Job ist gut dotiert, erfordert reichlich Erfahrung und hohe Qualifikation, hat aber einen schwerwiegenden Haken. Nach vier Monaten, allenfalls fünf, endet das Engagement. Wer soll sich da bewerben? Allenfalls rastlose Rentner, vielleicht Staatsbeamte, die zur höheren Ehre der Republik eine Freistellung erwirken können, arbeitslose Akademiker, die ein paar Monate als Minister im CV gut brauchen können?



Wir sind gespannt, wen Van der Bellen in ein paar Tagen durch die schon etwas abgewetzte Tapetentür in seine Amtsräume geleiten wird. Bekannt ist nur eines: heute trifft es Hartwig Löger. Michael Jungwirth erfuhr als erster, dass der abgewählte Vizekanzler einspringen muss, die ZiB 1 griff die Neuigkeit auf. Löger muss die Last der Verantwortung noch viel kürzer Tragen als die gesuchten Ersatzminister: Sobald ein Interimskanzler gefunden ist, der bis zur Wahl eine Regierung bilden soll, endet seine Amtszeit schon wieder.



Einen unhistorischen Tag wünscht Ihnen