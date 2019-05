Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Wahlplakat bei der Uni Klagenfurt © Weichselbraun

Es ist leider so: Wahlen zur Österreichischen Hochschülerschaft (ÖH) sind für die meisten Studenten so überflüssig wie ein Proseminar um 8 Uhr c. t. Mit dem vorhandenen Faktum der kontinuierlich sinkenden Wahlbeteiligung ließe sich folgende These formulieren: So gut wie niemand interessiert sich mehr für Studentenpolitik, gleichzeitig jammern angehende Akademiker, dass sich niemand für ihre Interessen einsetzt.