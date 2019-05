Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Exakt 1,69 Meter Schnee wurden am Donnerstag auf dem Gipfel des Villacher Dobratsch gemessen. So viel lag den ganzen Winter über nicht. An einen Start der Wandersaison ist derzeit hier und anderswo in Kärnten nicht zu denken. Eisheilige und Auswirkungen des Klimawandels zwingen Touristiker zu ungewöhnlichen Aktionen.