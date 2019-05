Facebook

Guten Morgen!

Manchmal schließt sich unerwartet ein Kreis, der nie als Kreis angelegt war. Der Morgenpostler kann sich noch gut an ein Interview mit dem früheren Kärntner Landeshauptmann Hans Sima erinnern, ein Gespräch zu dessen 80er am Südufer des Wörthersees, seinem Alterssitz. Es war damals die erste Begegnung der Kleinen Zeitung mit dem machtbewussten Regenten seit vielen Jahren. Zwischen beiden hatte Eiszeit geherrscht, ohne Aussicht auf einen Klimawandel. Die Chefredaktion schrieb Sima eine politische Mitverantwortung am Ortstafelsturm zu. Das Interview lange nach dem Ausscheiden ders Verbitterten aus der Politik war eine späte Aussöhnung.