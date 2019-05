Facebook

Warum gehen wir in die Berge? Die Gründe dafür waren oder sind vielfältig: Über Saumpfade wurden Waren über die Alpen gebracht, Bauern trieben schon vor Jahrhunderten ihre Tiere in die Berge und seit dem Aufkommen des Tourismus dienen die alpinen Hochregionen auch als Erholungsraum. Damit dieser Tourismusmotor in den Bergen auch schnurrt, sind neben einer perfekten Positionierung von Leitprojekten wie dem Alpen-Adria-Trail, aber ein um das andere Mal alpine Vereine verantwortlich: Egal ob sie Alpenverein, Touristenklub oder Naturfreunde heißen. Ohne die teils hochalpine Arbeit von Hundertschaften an Wegewarten wäre Tourismus im Gebirge ja gar nicht denkbar.



Die Erschließung dieses Berglandes ist alpinen Pionieren zwischen Adlersruhe im Westen und Koschutahaus im Südosten des Landes zu verdanken. Dass Wandern, wenn man mit den Öffis anreist, seinen Müll wieder mit in die Täler nimmt und auf die eine oder andere Gepflogenheit achtet, sogar umweltschonender Tourismus sein kann, ist wohl noch das große Ziel der Zukunft. Eines noch: Wanderer bleiben länger. Am Alpe-Adria-Trail sogar sieben Tage. Das ist gut für den Tourismus – und das Land.