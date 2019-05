Facebook

Standardisierte, kompetenzorientierte Reife- und Diplomprüfung“ nennt man sie im Fachjargon. Unter der umgangssprachlichen Zentralmatura sorgt sie derzeit nicht nur bei Pädagogen, Schülerinnen und Schüler in ganz Österreich wieder für aufregende Tage. Selten zuvor hat eine bildungspolitische Reform in diesem Land davor und auch nach der Premiere 2015 für so viel Aufsehen und Pannen gesorgt. Im letzten Jahr etwa mit der Aufgabenstellung in Mathematik, als allein die Entzifferung der mehrseitigen, schriftlichen Handlungsanweisung für viele eine unlösbare Aufgabe darstellte. Zumindest diese Hürde sollte in der heuer modifizierten Variante nicht mehr zum Stolperstein werden.