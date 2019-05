Facebook

Guten Morgen!

Irgendwann gestern Nacht, so gegen elf, leuchtete eine Kurznachricht des diensthabenden Sportkollegen Michael Schuen am Screen des Handys auf. „Dürfen wir dich vom oberen Balken der Titelseite kicken?“. Dort, im oberen Balken, stand zu diesem Zeitpunkt die Geschichte über die gestrige Begegnung mit dem Rockstar unter den Historikern, Yuval Harari. Ich hatte den Bestsellerautor aus Israel tagsüber im Hotel Sacher in Wien getroffen. Ein Lunch mit einer Handvoll Journalisten im Salon Metternich stand auf der Agenda. Das Essen fiel flach, der prominente Gast, der vegan und an der Seite eines Mannes lebt und mit zwei Büchern zum intellektuellen Weltstar wurde, verbat sich störendes Besteck-Geräusch. Es ging um Europa, künstliche Intelligenz, sein Heimatland Israel, um Facebook und die Neuvermessung des Bildungsbegriffs. „Lernen, sich lebenslang neu zu erfinden“, das sei die Essenz künftigen Überlebens in Zeiten rasanter Veränderung. Diesen Aufruf Hararis, der sich an die Jungen wie an die Erwachsenen richtete, hoben wir am Abend auf Seite eins. Da war es in Liverpool noch ruhig.