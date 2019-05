Facebook

Solange wählen, bis dem türkischen Staatschef Recep Tayyip Erdogan das Ergebnis passt? Die gestrige Mehrheitsentscheidung der Wahlkommission, die Kommunalwahl in Istanbul wiederholen zu lassen, sorgt für schwere Erschütterungen. Denn Erdogan wollte den Wahlsieg des Oppositionskandidaten Ekrem Imamoglu in der zweitgrößten Stadt der Türkei vor fünf Wochen nicht akzeptieren. Zuerst mussten auf Druck seiner Regierungspartei AKP in einigen Bezirken die Stimmzettel neu ausgezählt werden, was den Vorsprung des Wahlsiegers schon schrumpfen ließ. Jetzt gab der Oberste Wahlrat dem Druck der AKP gänzlich nach und hob die Wahl auf. Gegen Mitglieder der Wahlkommissionen in einzelnen Bezirken Istanbuls und Wahlleiter wurden Verfahren eingeleitet. Mit einer rechtsstaatlichen Demokratie habe das alles nichts mehr zu tun, lauten nicht nur die Reaktionen der betroffenen Opposition, sondern heißt es von vielen Politikern in Europa. Die Erkenntnis ist nicht wirklich neu. Doch wer hat in den letzten Jahren nachgeforscht, was aus den tausenden Beamten und Angehörigen der Justiz passiert ist, die nach dem Putsch auf Geheiß Erdogans aus dem Staatsdienst entlassen wurden, und welche Menschen sind an ihre Stellen getreten? Schaut die Welt wieder einmal ostentativ weg?