© APA/dpa/Julian Stratenschulte

Schwadronierende Umweltminister sind teuer. Jahrelange Versäumnisse gepaart mit großsprecherischen Ankündigungen, denen keine Taten folgten, könnten schon bald Milliarden an Strafzahlungen für verfehlte Klimaziele kosten. Das Geld wäre sinnvoller in wirksame Maßnahmen investiert, wie wir und andere in zahllosen Leitartikeln immer wieder gefordert haben. Ökologische Anreize im Steuersystem wagt diese Regierung so wenig wie ihre Vorgänger. Günter Pilch, der den Leitartikel zum leidigen Thema verfasst hat, bleibt die traurige Genugtuung, es immer schon gesagt zu haben.