Sie diskutieren Themen mit kritischem Blick, recherchieren Fakten, prüfen sie und bringen ihre Geschichten auf den Punkt und aufs Papier. Ab heute ist in der Kleinen Zeitung wieder wöchentlich die nächste Generation am Werk. Junge Kärntnerinnen und Kärntner aus acht Schulen des Landes sammeln unter professioneller Anleitung unseres Redaktionsteams journalistische Erfahrungen und bekommen Einblick in die Welt der Medien.