Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Was tut man mit zwei Jugendlichen (16 und 17 Jahre), die eine Mitschülerin an einen Stuhl fesseln? Was tut man mit fünf Schülern, die diese Tat filmen und Videos online stellen, anstatt dem Opfer (15) zu helfen?