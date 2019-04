Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Der Spitzenkandidat der FPÖ bei der EU-Wahl Harald Vilimsky und Vizekanzler Heinz-Christian Strache © APA/Helmut Fohringer

Guten Morgen!

Was tun mit der FPÖ? Die Linie der Zeitung hat sich seit der ersten Wenderegierung nicht wesentlich geändert. Wir halten sie aufgrund ihrer alten Dämonen für eine problematische, aber demokratisch legitimierte Partei, die annähernd so stark geworden ist wie die beiden Volksparteien und deshalb auf Dauer nicht von der Teilhabe an der Macht ferngehalten werden kann. Das heißt: Sie kann schon, nur hat die Erfahrung gelehrt, dass das keine besonders wirksame Rezeptur ist. Im Gegenteil: Ein neuerliches Fernhalten, was in Österreich immer ein neuerliches Festhalten an Rotschwarz oder Schwarzrot bedeutet, hätte die FPÖ zur stimmenstärksten Kraft gemacht.