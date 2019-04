Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Ostern, das höchste Fest der Christenheit, verliert wichtige Rahmenbedingungen. Am Karfreitag wird ausnahmslos gearbeitet. In den Geschäften wünscht manchmal die Verkäuferin den Kunden bereits keine frohen Ostern. „Es ist ja noch nicht Wochenende“, sagt sie. „Ich muss ja auch am Karsamstag bis zum frühen Nachmittag arbeiten.“