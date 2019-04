Facebook

Schlüsselkind. Toast Hawaii. Fertighaus. Illustrierte. Einkaufszentrum. Minirock. Mondlandung. Pilzkopf. Hippies. Diskothek... Wenn Sie zur

Generation 50+ zählen, dann sind diese Begriffe so alt wie sie. Im Duden-Verlag ist kürzlich das Sammelwerk „Die 60er. Ein Jahrzehnt in Wörtern“ erschienen. Autor Hans Hütt weckte Erinnerungen schon im 50er-Band, wo neben Kugelschreiber, Transistorradio oder Bleistiftrock auch die Fünf-Tage-Woche plötzlich in aller Munde war, beworben mit dem hübschen Slogan „Am Samstag gehört Vati nur mir“.



In den 60ern tauchte übrigens in den Haushalten und damit im Sprachgebrauch die Geschirrspülmaschine auf. Um sie zu bewerben, hatte man ausgerechnet, eine Hausfrau müsste ohne sie bis zur Silbernen Hochzeit eine Geschirrmenge in der Höhe von 1570 Metern spülen. Den Hausmann gab es zu dieser Zeit ja noch nicht, und am Samstag musste Vati ja statt auf Mutti in der Küche auf die Kinder im Garten schauen.